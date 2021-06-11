Пытался затянуть девочку с ДЦП в парк: в Одессе люди устроили самосуд над "педофилом"

Очевидцы увидели, как мужчина схватил ребенка и тянет в парк, и бросились на помощь.

В Одессе неравнодушные горожане избили мужчину, которого заподозрили в педофилии. Он тянул девочку с ДЦП в парк.

Об этом сообщают в телеграмм-канале Одесса. INFO.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Слободки вблизи сквера им. П.И. Старостина. Мужчина среднего возраста пытался силой затащить в парк девочку. Это заметили очевидцы и бросились ребенку на помощь. Злоумышленника избили и вызвали полицию. Мужчину доставили в участок.

Там все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Сейчас участковый инспектор разыскивает свидетелей нападения на ребенка.

В комментариях отмечают, что девочка — местная и ее в районе все знают, а вот мужчина - неизвестный и "незначительно пострадал во время драки с местными".

Напомним, что в Днепре судят мужчину, 11-летнего сына которого нашли убитым и изнасилованным прошлого года. Отец ребенка со своими друзьями жестоко убили 35-летнего местного жителя, которого подозревают в педофилии.

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