Дело Шеремета: Кузьменко вслед за Дугарь заявила о преследовании

Врач на всякий случай предупредила, что не имеет суицидальных настроений и проблем со здоровьем

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, детский врач Юлия Кузьменко заявила, что ее преследуют.

Об этом она написала в Facebook.

"Ситуация неприятная — нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны (Яна Дугарь, другая фигурантка дела — Ред.), я стараюсь внимательно следить, в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", — написала Кузьменко .

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Врач предупредила, что не имеет суицидальных настроений и проблем со здоровьем, ее машина — в идеальном состоянии, а водит женщина крайне аккуратно.

"В случае, если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать это как громкий вопль о немедленной помощи", — подытожила Кузьменко.

Отметим, что недавно другая фигурантка дела, Яна Дугарь заявила, что за ней ведется слежка. Девушка предполагает, что ее хотят запугать и вызвать давление на психологическое состояние.

Ранее военного и фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко отпустили под домашний арест.

Как сообщалось, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что общается с фигуранткой дела Шеремета Яной Дугарь.

Напомним

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря 2019 года Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время общественные активисты сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. Они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

Ирина Венедиктова ответила, когда будет результат по делу Шеремета

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