Впервые за 30 лет: Кравчук пропустит мероприятия ко Дню Независимости

Говорить о состоянии здоровья первого президента его пресс-секретарь отказалась.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет не придет на торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.
Об этом рассказала его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, информирует "Фокус".
"Сейчас ничего не планируем", — сказала она.
Говорить о состоянии здоровья первого президента Сибирцева отказалась.
"Новостей, к сожалению, нет", — заявила она.
Отметим, что 28 июня первый президент отсутствовал на торжественном заседании парламента по случаю 25-летия Конституции Украины.
В прошлые годы Кравчук всегда присутствовал на мероприятиях, приуроченных к годовщине независимости вместе с другими украинскими президентами (кроме Виктора Януковича).
Напомним, состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце.
Однако потом родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.