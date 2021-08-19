Впервые за 30 лет: Кравчук пропустит мероприятия ко Дню Независимости

Впервые за 30 лет: Кравчук пропустит мероприятия ко Дню Независимости

Говорить о состоянии здоровья первого президента его пресс-секретарь отказалась.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет не придет на торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

Об этом рассказала его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, информирует "Фокус".

"Сейчас ничего не планируем", — сказала она.

Говорить о состоянии здоровья первого президента Сибирцева отказалась.

"Новостей, к сожалению, нет", — заявила она.

Отметим, что 28 июня первый президент отсутствовал на торжественном заседании парламента по случаю 25-летия Конституции Украины.

В прошлые годы Кравчук всегда присутствовал на мероприятиях, приуроченных к годовщине независимости вместе с другими украинскими президентами (кроме Виктора Януковича).

Напомним, состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце.

Однако потом родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.

Новости Украины: Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку