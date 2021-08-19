Рапид - Заря: видеотрансляция матча Лиги Европы

Онлайн репортаж поединка за выход в групповой этап турнира.
В четверг, 19 августа, луганская "Заря" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против австрийского "Рапида".
Поединок состоится на стадионе "Альянц" в Вене. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите на ТСН Проспорт видеотрансляцию матча "Рапид" - "Заря".
- Для "Зари" это будет дебютный матч в еврокубках в нынешнем сезоне.
- "Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской "Спарты" (2:1, 0:2).
- Ответный матч команды проведут 26 августа на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 19:30.
- Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы, проигравший - в групповую стадию Лиги конференций.