Рапид - Заря: видеотрансляция матча Лиги Европы

Онлайн репортаж поединка за выход в групповой этап турнира.

В четверг, 19 августа, луганская "Заря" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против австрийского "Рапида".

Поединок состоится на стадионе "Альянц" в Вене. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите на ТСН Проспорт видеотрансляцию матча "Рапид" - "Заря".

Для "Зари" это будет дебютный матч в еврокубках в нынешнем сезоне.

"Рапид" в предыдущем раунде турнира прошел кипрский " Анортосис " (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской " Спарты " (2:1, 0:2).

" (3:0, 1:2), а ранее вылетел из Лиги чемпионов от чешской " " (2:1, 0:2). Ответный матч команды проведут 26 августа на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 19:30.

Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы, проигравший - в групповую стадию Лиги конференций.

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