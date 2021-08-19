Смерть Шишова: почему белоруса не похоронили, а его тело две недели в морге

Смерть Шишова: почему белоруса не похоронили, а его тело две недели в морге

Девушка Шишова Божена Жолудь считает, что расследование дела умышленно затягивают.

Спустя две недели после смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева, его тело до сих пор находится в морге.

Об этом рассказала девушка Шишова Божена Жолудь в интервью изданию "Суспильне".

Она считает, что расследование дела умышленно затягивают.

"До сих пор тело не похоронили. Мне прокуратура не дает разрешения на захоронение. Мол, проводятся следственные действия и, если им что-то понадобится, чтобы не делать эксгумацию, они не отдадут пока будет длиться следствие", — отмечает Божена Жолудь.

Девушка рассказала, что ей не дают увидеть тело парня.

"Я ставила вопрос, смогу его увидеть? Они сказали, что если вы захотите, то вы сможете его увидеть в морге. Но гроб будет закрыт и стоит уже даже вопрос, смогут ли его одеть. У меня такое впечатление, что просто даже не хотят, чтобы я что-то увидела", — говорит она.

Божена пожаловалась на бюрократическую волокиту. Кроме того девушка обратила внимание, что на допросах следователи больше расспрашивают о белорусских организациях в Украине, а не о самом Шишове.

"Вызывают сейчас белорусов на допросы. Вот меня тоже вызвали, раз спрашивали даже не о Виталике, а о каких-то наших белорусских организациях, действующих здесь: знаем ли мы "чем они живут? какие средства?", — удивляется она.

Божена Жолудь предположила, что "кто-то из представителей белорусских властей может быть в сговоре с кем-то из структур Украины" и поэтому расследование затягивается.

Ранее сообщалось, что полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство.

Напомним:

Об исчезновении заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Новости Украины: в Киеве почтить память Шишова собрались сотни людей с цветами и фотографиями

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