Кейт Бланшетт: самая талантливая голливудская актриса

Что мы знаем о звезде.
- Дата рождения: 14 мая 1969 года
- Знак Зодиака: Телец
- Год восточного календаря: Петух
- Место рождения: Мельбурн, Австралия
- Семейное положение: замужем
- Рост: 1,78 м
- Вес: 59 кг
- Параметры: 87 – 61 – 89
Кейт Бланшетт – австралийская театральная и киноактриса. Полное имя – Кэтрин Элис Бланшетт. Обладательница трех "Золотых глобусов", премии "Оскар" и двух премий BAFTA, а также именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
Биография и карьера Кейт Бланшетт
Кейт родилась в пригороде Мельбурна. Ее отец Роберт был морским офицером, а мама Джун работала учителем в школе. Когда родители поженились, Роберт эмигрировал в Австралию и занялся рекламным бизнесом. Когда Кейт было 10 лет, отец умер, и воспитанием девочки и ее старшего брата Боба и младшей сестры Женевьевы занялась мать.
После окончания школы Кейт поступила в Женский методистский колледж Мельбурна и увлеклась театром. Именно в стенах колледжа состоялось ее первое выступление на сцене. В университете она изучала искусство и экономику, но вскоре бросила учебу и отправилась в путешествие по Англии. Позже Кейт оказалась в Египте, именно там ей предложили сыграть первую роль в кино. Это была массовка фильма о боксе, и так как Кейт нужны были деньги, она согласилась.
Вернувшись в Австралию, девушка поступила в Национальный институт драматического искусства, который окончила с отличием в 1992 году. Первые шаги на театральной сцене принесли восторженные отзывы критиков. Именно работа в театре принесла ей первые награды.
В 1989 году Кейт начала пробовать свои силы в кино. Она принимала участие в телесериалах "Полицейские силы", "Родина", "Город у границы". В 1996-м Бланшетт снялась в короткометражной драме "Парклэндс", где исполнила главную роль. С 1997 года актриса переключила свое внимание на кинематограф.
В каких фильмах снималась Кейт Бланшетт:
"Гриффины"
"Человек, который плакал"
"Шарлотта Грей"
"Последний рейд"
"Авиатор"
"Вавилон"
"Золотой век"
"Загадочная история Бенджамина Баттона"
"Робин Гуд"
"Хоббит: Нежданное путешествие"
"Жасмин"
"Кэрол"
"8 подруг Оушена"
"Куда ты пропала, Бернадетт" и другие.
Мировую известность актриса обрела благодаря роли английской королевы Елизаветы I в одноименном фильме. За эту роль Кейт была номинирована на "Оскар", а также завоевала первый "Золотой глобус" и BAFTA.
Интересным фактом из биографии актрисы является то, что в 2004 году именно Кейт должна была сыграть роль фотографа Анны Камерон в фильме "Близость", но из-за беременности Бланшетт вынуждена была отказаться. В фильме ее роль сыграла Джулия Робертс.
В 2008-м Кейт сыграла в паре с Брэдом Питтом в картине "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида Финчера. Брэд Питт выразил восторг от сотрудничества с Кейт и сказал: "Она восхитительна. Она может так читать сцены, как мало кто умеет".
В целом, Кейт снялась в восьми фильмах, которые были номинированы на "Оскар". В 2013-м на экраны вышел фильм Вуди Аллена "Жасмин", Кейт впервые сотрудничала с этим режиссером. Эту ее роль назвали одной из лучших в карьере актрисы, к тому же Кейт снова номинировали на "Оскар".
В 2014 году актриса приняла участие в работе над романтической драмой "Кэрол". За свою роль актриса получила очередные номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и Гильдии киноактёров США.
Личная жизнь Кейт Бланшетт
В 1997 году Кейт Бланшетт вышла замуж за сценариста Эндрю Аптона. Сначала супруги жили в прибрежном районе Сиднея, затем переехали в Лондон, а позже вернулись в Австралию.
В браке у супругов родилось трое сыновей – Дэшиэл Джон (2001 г.р.), Роман Роберт (2004 г.р.) и Игнатиус Мартин (2008 г.р.). В марте 2015-го супруги удочерили девочку Эдит Вивиан Патришу Аптон.
Интересные факты о Кейт Бланшетт
В 2008 году получила именную звезду на Аллее славы.
Вместе с мужем является художественными руководителем Sydney Theatre Company.
Любит путешествовать, читать, любимый писатель – Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
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