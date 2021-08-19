Кейт Бланшетт: самая талантливая голливудская актриса

Что мы знаем о звезде.

Дата рождения: 14 мая 1969 года

14 мая 1969 года Знак Зодиака: Телец

Телец Год восточного календаря: Петух

Петух Место рождения: Мельбурн, Австралия

Мельбурн, Австралия Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,78 м

1,78 м Вес: 59 кг

59 кг Параметры: 87 – 61 – 89

Кейт Бланшетт – австралийская театральная и киноактриса. Полное имя – Кэтрин Элис Бланшетт. Обладательница трех "Золотых глобусов", премии "Оскар" и двух премий BAFTA, а также именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Биография и карьера Кейт Бланшетт

Кейт родилась в пригороде Мельбурна. Ее отец Роберт был морским офицером, а мама Джун работала учителем в школе. Когда родители поженились, Роберт эмигрировал в Австралию и занялся рекламным бизнесом. Когда Кейт было 10 лет, отец умер, и воспитанием девочки и ее старшего брата Боба и младшей сестры Женевьевы занялась мать.

Кейт Бланшетт / Getty Images

После окончания школы Кейт поступила в Женский методистский колледж Мельбурна и увлеклась театром. Именно в стенах колледжа состоялось ее первое выступление на сцене. В университете она изучала искусство и экономику, но вскоре бросила учебу и отправилась в путешествие по Англии. Позже Кейт оказалась в Египте, именно там ей предложили сыграть первую роль в кино. Это была массовка фильма о боксе, и так как Кейт нужны были деньги, она согласилась.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Вернувшись в Австралию, девушка поступила в Национальный институт драматического искусства, который окончила с отличием в 1992 году. Первые шаги на театральной сцене принесли восторженные отзывы критиков. Именно работа в театре принесла ей первые награды.

Кейт Бланшетт / Getty Images

В 1989 году Кейт начала пробовать свои силы в кино. Она принимала участие в телесериалах "Полицейские силы", "Родина", "Город у границы". В 1996-м Бланшетт снялась в короткометражной драме "Парклэндс", где исполнила главную роль. С 1997 года актриса переключила свое внимание на кинематограф.

Кейт Бланшетт / Associated Press

В каких фильмах снималась Кейт Бланшетт:

"Гриффины"

"Человек, который плакал"

"Шарлотта Грей"

"Последний рейд"

"Авиатор"

"Вавилон"

"Золотой век"

"Загадочная история Бенджамина Баттона"

"Робин Гуд"

"Хоббит: Нежданное путешествие"

"Жасмин"

"Кэрол"

"8 подруг Оушена"

"Куда ты пропала, Бернадетт" и другие.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Мировую известность актриса обрела благодаря роли английской королевы Елизаветы I в одноименном фильме. За эту роль Кейт была номинирована на "Оскар", а также завоевала первый "Золотой глобус" и BAFTA.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Интересным фактом из биографии актрисы является то, что в 2004 году именно Кейт должна была сыграть роль фотографа Анны Камерон в фильме "Близость", но из-за беременности Бланшетт вынуждена была отказаться. В фильме ее роль сыграла Джулия Робертс.

Кейт Бланшетт / Associated Press

В 2008-м Кейт сыграла в паре с Брэдом Питтом в картине "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида Финчера. Брэд Питт выразил восторг от сотрудничества с Кейт и сказал: "Она восхитительна. Она может так читать сцены, как мало кто умеет".

В целом, Кейт снялась в восьми фильмах, которые были номинированы на "Оскар". В 2013-м на экраны вышел фильм Вуди Аллена "Жасмин", Кейт впервые сотрудничала с этим режиссером. Эту ее роль назвали одной из лучших в карьере актрисы, к тому же Кейт снова номинировали на "Оскар".

Кейт Бланшетт / Getty Images

В 2014 году актриса приняла участие в работе над романтической драмой "Кэрол". За свою роль актриса получила очередные номинации на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и Гильдии киноактёров США.

oscar.go.com

Личная жизнь Кейт Бланшетт

В 1997 году Кейт Бланшетт вышла замуж за сценариста Эндрю Аптона. Сначала супруги жили в прибрежном районе Сиднея, затем переехали в Лондон, а позже вернулись в Австралию.

Кейт Бланшетт / Associated Press

В браке у супругов родилось трое сыновей – Дэшиэл Джон (2001 г.р.), Роман Роберт (2004 г.р.) и Игнатиус Мартин (2008 г.р.). В марте 2015-го супруги удочерили девочку Эдит Вивиан Патришу Аптон.

Кейт Бланшетт с дочерью Эдит / Getty Images

Интересные факты о Кейт Бланшетт

В 2008 году получила именную звезду на Аллее славы.

Кейт Бланшетт / Getty Images

Вместе с мужем является художественными руководителем Sydney Theatre Company.

Кейт Бланшетт / Getty Images

Любит путешествовать, читать, любимый писатель – Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

Кейт Бланшетт / Getty Images

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Кейт Бланшетт на красных дорожках (10 фото)

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