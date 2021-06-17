Умер звезда фильма "Танцор диско" Чандрашекхар

За месяц актеру исполнилось бы 99 лет.

В среду, 16 июня, в возрасте 98 лет ушел из жизни известный индийский актер и общественный деятель Чандрашекхар Вайдья. О смерти легенды Болливуда рассказал в своем фотоблоге его звездный внук Шакти Арора, который поделился фотографией с дедушкой.

"Мой дедушка завершил свое жизненное путешествие вчера. Ему было 98, ему не хватало два года, чтобы закончить век. Это большая невосполнимая потеря, он был костяком нашей семьи. Тем не менее, я с гордостью говорю, что при жизни он был свидетелем своего четвертого поколения. Все, о чем я молюсь всемогущему, чтобы он получил вечный покой и счастье. "Буду по-настоящему скучать по тебе, дедушка... Буду любить тебя всегда и до бесконечности", — написал Шакти.

За всю карьеру актер сыграл в более 112 фильмах. Звезда Болливуда прославился в период 50-60 лет, наибольшую известность ему принесла лента "Танцор диско".

Настоящий дебют знаменитости пришелся на 1954 год, когда он снялся в фильме "Аурат Тери Йехи Кахани". А в 1964 году Чандрашекхар стал продюсером, режиссером и главным героем известного романтического мюзикла "Ча-Ча-Ча".

Напомним, на днях поклонники прощаются с еще одной легендой. Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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