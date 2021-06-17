Помер зірка фільму "Танцюрист диско" Чандрашекхар

За місяць акторові мало виповнитися 99 років.

У середу, 16 червня, у віці 98 років пішов з життя відомий індійський актор та громадський діяч Чандрашекхар Вайдя. Про смерть легенди Боллівуду розповів у своєму фотоблогу його зірковий онук Шакті Арора, який поділився світлиною з дідусем.

"Мій дідусь завершив свою життєву подорож вчора. Йому було 98, йому не вистачало два роки, щоб закінчити століття. Це велика непоправна втрата, він був кістяком нашої родини. Тим не менше, я з гордістю кажу, що за життя він був свідком свого четвертого покоління. Все, про що я молюсь всемогутньому, щоб він отримав вічний спокій і щастя. "Буду по-справжньому сумувати за тобою, дідусю... Любитиму тебе завжди і до безкінечності", - написав Шакті.

За усю кар'єру актор зіграв у понад 112 фільмах. Зірка Боллівуду прославився в період 50-60 років, найбільшу популярність йому принесла стрічка "Танцюрист диско".

Справжній дебют знаменитості припав на 1954 рік, коли він знявся у фільмі "Арат Тері Єхі Кахані". А у 1964 році Чандрашекхар став продюсером, режисером і головним героєм відомого романтичного мюзиклу "Ча-Ча-Ча".

Нагадаємо, днями шанувальники прощаються ще з однією легендою. Помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс. Легендарний танцівник пішов з життя у віці 91 року.

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