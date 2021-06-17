Дмитро Комаров показав незвичний подарунок від дружини на 38-річчя

Також ведучий розповів, де відсвяткує день народження.

Сьогодні автор і ведучий проєкту "Світ навиворіт" на "1+1 Дмитро Комаров святкує свій день народження. Йому виповнюється 38 років.

Цього року головний мандрівник країни вирішив святкувати цей день в Україні і разом з дружиною Олександрою Кучеренко вирушив до Одеси.

У своєму мікроблогу Дмитро Комаров опублікував фото з незвичайним тортом, який подарувала йому Олександра.

"Ура, взяв один вихідний і поїхали з Сашкою відпочити до Одеси. Дружина подарувала приголомшливий торт у формі планети, якою я крокую з рюкзаком", - підписав фото телеведучий.

instagram.com/komarovmir

Дмитро зазначив, що не відчуває віку і як і раніше почувається як і 20 років тому. За роки подорожей він відвідав так багато екзотичних куточків планети і випробував на собі стільки різних професій, пережив так багато екстремальних пригод, що здивувати його стає все складніше. Проте, як зізнався Дмитро, всі пережиті враження він зберігає в пам'яті, щоб коли-небудь випустити книгу:

"Де я зберігаю враження? Все те, що залишилося за кадром, зберігається на моєму "сервері" в голові. Весь час доводиться шукати новий вільний простір. З моєю роботою за 20 років я пережив стільки, що вистачить вже на многотомник, а не одну книгу. Тільки писати її зараз ніколи - зроблю це коли-небудь потім, на дачі, яку побудую в Карпатах", - розповів Комаров.

instagram.com/komarovmir

Телеведучий не раз згадував, що найкращий подарунок для нього - це емоції. Дмитро згадав, як його вітали близькі в дитинстві і розповів, що любив отримувати в подарунок, коли був маленьким:

"Я з дитинства захоплююся фотографією і журналістикою, тому завжди був дуже радий, коли мені дарували нову модель фотоапарата "Київ" з заводу "Арсенал", "Зміну" або "Зеніт". Любив отримувати як подарунок плівки, хімреактиви. З цим були пов'язані і мої подальші мрії про подарунки. Ще моя сім'я знала, що найкраще дарувати мені емоції. Бувало, що на день народження я отримував в подарунок несподівану путівку в туристичне місце. Так, наприклад, я опинився в Шарм-Ель-Шейху за системою "все включено", побував у Чорногорії".

instagram.com/komarovmir

Зазначимо, що у день народження телеведучого привітали зірки українського шоубізнесу, а також його сестра Ангеліна, яка поділилася їхнім архівним дитячим фото.

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