Крім того, Ігор Палиця закликає переглянути соціальні стандарти відповідно до зростання цін на продукти харчування та комунальні послуги.

Через різке зростання світових цін та бездіяльність уряду восени в Україні може виникнути дефіцит продовольства. На переконання лідера партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігоря Палиці, цю загрозу має розглянути Рада національної безпеки та оборони.

Відсутність адекватної реакції уряду на різке зростання світових цін призвела до того, що вже восени в Україні може виникнути дефіцит продовольства. Це загроза національній безпеці, яку необхідно терміново винести на розгляд РНБО. Про це написав лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат Ігор Палиця у своєму блозі на сайті УНІАН.

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"Бездіяльність уряду призвела до того, що вже восени в Україні може виникнути дефіцит продовольства, і ми будемо вимушені закуповувати агросировину в Європі за набагато вищими цінами. Це реальна загроза національній безпеці, яку не можна допустити! Закликаю президента терміново скликати Раду національної безпеки та оборони і розглянути питання гарантування продовольчої безпеки України", — заявив Ігор Палиця.

Загрозу дефіциту продовольства має розглянути РНБО, — Ігор Палиця

За його словами, необхідно обмежити експорт сировини та продовольства для запобігання значному росту цін на внутрішньому ринку, а також запровадити додаткові стимули для ввезення в Україну сировини й товарів критичного імпорту.

Крім того, Ігор Палиця закликає переглянути соціальні стандарти відповідно до зростання цін на продукти харчування та комунальні послуги, зокрема, розміри мінімальної пенсії, зарплати та матеріальної допомоги для малозабезпечених і багатодітних родин.

Також, за словами народного депутата, Верховна Рада має звернутися до Національного банку України щодо перегляду монетарної політики з урахування інфляційного сплеску, який очікується восени.

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