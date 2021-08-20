Сирия перехватила несколько запущенных из Израиля ракет: видео

Сирия перехватила несколько запущенных из Израиля ракет: видео

Сирийские СМИ заявляют, что ракеты были запущены в сторону Дамаска и Хомса.

Сирийские средства ПВО вечером в четверг, 19 августа, перехватили несколько ракет, запущенных из Израиля в сторону Дамаска и Хомса.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным издания, около 23:03 по местному времени Израиль "нанес ракетный удар с воздуха со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые позиции в окрестностях городов Дамаск и Хомс".

"Наши средства ПВО противостояли ракетам и сбили большинство из них", — заявил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным. Последствия авиаударов оцениваются.

Между тем ливанские СМИ сообщают, что авиаудар был нанесен над воздушным пространством Ливана.

На этой неделе Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по военному посту, принадлежащему поддерживаемым Ираном ополченцам, недалеко от Кунейтры, отмечает The Jerusalem Post.

The Israeli Air strike through winged missiles that hit the northern countryside of Damascus, the Mezzeh Military Airport, Homs and Qalamoun... pic.twitter.com/ScpacdaARq — INTELSky (@Intel_Sky) August 19, 2021

В мае в Сирии в результате ракетного обстрела со стороны Израиля погиб гражданский, еще шестеро мирных жителей пострадали.

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