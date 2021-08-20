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Сирия перехватила несколько запущенных из Израиля ракет: видео

Сирия перехватила несколько запущенных из Израиля ракет: видео

sana.sy

Сирийские СМИ заявляют, что ракеты были запущены в сторону Дамаска и Хомса.

Сирийские средства ПВО вечером в четверг, 19 августа, перехватили несколько ракет, запущенных из Израиля в сторону Дамаска и Хомса.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным издания, около 23:03 по местному времени Израиль "нанес ракетный удар с воздуха со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые позиции в окрестностях городов Дамаск и Хомс".

"Наши средства ПВО противостояли ракетам и сбили большинство из них", — заявил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным. Последствия авиаударов оцениваются.

Между тем ливанские СМИ сообщают, что авиаудар был нанесен над воздушным пространством Ливана.

На этой неделе Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по военному посту, принадлежащему поддерживаемым Ираном ополченцам, недалеко от Кунейтры, отмечает The Jerusalem Post.

В мае в Сирии в результате ракетного обстрела со стороны Израиля погиб гражданский, еще шестеро мирных жителей пострадали.

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