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Актер "Декстера" Джей Пикетт умер на съемочной площадке

Актер "Декстера" Джей Пикетт умер на съемочной площадке

Getty Images

Знаменитости не стало на 61 году жизни.

Американский актер, известный по игре в сериалах "Декстер" и "Дни нашей жизни", Джей Пикетт умер.

60-летний знаменитость ушел из жизни 30 июля на съемочной площадке во время работы над своим будущим фильмом "Долина сокровищ". Трагедия случилась, когда актер сидел на коне и готовился к съемке сцены. Об этом пишет People.

"Многие из вас уже слышалы о трагедии, которая случилась. Джей Пикетт, наш главный герой, сценарист, продюсер и создатель этого фильма, внезапно умер, когда мы готовились снимать сцену", — сказал режиссер и продюсер Трэвис Миллс.

Many of you have already heard about the tragedy that happened two days ago. Jay Pickett, our leading man, writer ...

Опубликовано Treasure Valley — The Movie воскресенье, 1 Август 2021

Коллеги сразу вызвали "скорую", но спасти его, к сожалению, не удалось. Официальная причина смерти пока неизвестна, впрочем, подозревают, что в Джейя случился сердечный приступ.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму умерла мама Ахтема Сеитаблаева. Ей было 83 года.