В оккупированном Крыму умерла мама Ахтема Сеитаблаева

После оккупации Крыма Ахтем и его мама виделись нечасто. Выехать на подконтрольную территорию родители режиссера отказались.

В оккупированном Крыму умерла мама известного украинского актера и режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева — Субие ханум Налбандова. Ей было 83 года.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы", — отметил Чубаров.

Суби ханум Налбандова вместе со всем крымскотатарским народом была депортирована из Крыма 18 мая 1944 года. До 1955 года ее семья удерживалась в спецпоселении в Марийской АССР.

В 1955 году семья Налбандова переехала в Таджикистан.

В 1990 году семья Налбандовой вернулась в Крым. На Родине Субие ханум преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры.

В 1992 году она начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым" и создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу.

После оккупации Крыма Ахтем и его мама виделись нечасто. В 2019 году Сеитаблаев рассказывал, что видел маму впервые за четыре года. Актер неоднократно предлагал родителям покинуть оккупированный полуостров: "Предлагал и папе, и маме. Они говорят одно: "Пусть уезжают они (оккупанты — Ред.)".

Напомним, что украинский политзаключенный из Крыма перенес микроинсульт в российской колонии.

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