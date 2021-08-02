Дело Чауса: ВАКС назвал дату рассмотрения меры пресечения

Судебное заседание состоится 4 августа.

Вчера, 1 августа, Высший антикоррупционный суд получил ходатайство НАБУ о назначении меры пресечения скандальном судьи Николаю Чаусу. Однако ВАКС не смог принять решение, потому что подозреваемый не явился на заседание.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд не указывает имя подозреваемого, но из-за указанной должности чиновника и контекста понятно, что речь идет именно о Чаус. Судебное заседание состоится 4 августа 2021 года в 14:00.

Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могут поделить" Чауса с СБУ.

Напомним, 30 июля Николая Чауса о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве.

Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса .

. Однако СБУ не комментировала этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президент Молдовы Майя Санду поручила скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

скорее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной. Жена Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Новости Украины: Чаус нашелся - по словам адвоката, он находился в госпитале и нуждается в помощи

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