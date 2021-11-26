В ВОЗ определили 5 опасных COVID-штаммов (список)

К этому списку сегодня, 26 ноября, добавился новый штамм коронавируса "Омикрон", который считается среди всех — более заразным и опасным.
Всемирная организация здравоохранения назвала 5 штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство в мире из-за возможных высоких рисков для населения.
Об этом со ссылкой на обновленные исследования сообщает ВОЗ.
В настоящее время ВОЗ определила следующие варианты опасного коронавируса:
- Альфа (Британский) – B. 1.1.7, обнаруженный в Великобритании в сентябре 2020 года;
- Бета ( югоафриканский) – B.1.351, обнаруженный в пар в мае 2020-го;
- Гамма (Бразильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре прошлого года;
- Дельта (индийский) – B.1.617. 2, обнаруженный в Индии в октябре 2020 года;
- Омикрон – B. 1.1.529, обнаруженный в ноябре 2021 года в нескольких странах Южной Африки, включая Ботсвану, Лесото, Мозамбик.
Напомним, 26 ноября в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Из-за обеспокоенности новым вариантом коронавируса Евросоюз призвал запретить полеты из Южной Африки. Ряд европейских стран прислушались и запретили авиасообщение с ЮАР. Вечером Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон".
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