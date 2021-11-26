У ВООЗ визначили 5 небезпечних COVID-штамів (перелік)

До цього списку сьогодні, 26 листопада, додався новий штам коронавірусу “Омікрон”, який вважається серед усіх - більш заразним та небезпечним.
Всесвітня організація охорони здоров'я назвала 5 штамів коронавірусу, які викликають занепокоєння у світі через ймовірні високі ризики для населення.
Про це з посиланням на оновлені дослідження повідомляє ВООЗ.
Наразі ВООЗ визначила такі варіанти небезпечного коронавірусу:
- Альфа (Британський) - B. 1.1.7, виявлений у Великобританії у вересні 2020 року;
- Бета (південноафриканський) - B.1.351, виявлений в пар в травні 2020-го;
- Гамма (Бразильський) - виявлений в Бразилії в листопаді минулого року;
- Дельта (індійський) - B.1.617. 2, виявлений в Індії в жовтні 2020 року;
- Омікрон - B. 1.1.529, виявлений в листопаді 2021 року в декількох країнах Південної Африки, включаючи Ботсвану, Лесото, Мозамбік.
Нагадаємо, 26 листопада у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Через занепоєння новий варіантом коронавірусу Євросоюз закликав заборонити польоти з Південної Африки. Низка європейський країн прислухалися та заборонилм авіасполучення з ПАР. Увечері Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву “Омікрон".
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