У ВООЗ визначили 5 небезпечних COVID-штамів (перелік)

До цього списку сьогодні, 26 листопада, додався новий штам коронавірусу “Омікрон”, який вважається серед усіх - більш заразним та небезпечним.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала 5 штамів коронавірусу, які викликають занепокоєння у світі через ймовірні високі ризики для населення.

Про це з посиланням на оновлені дослідження повідомляє ВООЗ.

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Наразі ВООЗ визначила такі варіанти небезпечного коронавірусу:

Альфа (Британський) - B. 1.1.7, виявлений у Великобританії у вересні 2020 року; Бета (південноафриканський) - B.1.351, виявлений в пар в травні 2020-го; Гамма (Бразильський) - виявлений в Бразилії в листопаді минулого року; Дельта (індійський) - B.1.617. 2, виявлений в Індії в жовтні 2020 року; Омікрон - B. 1.1.529, виявлений в листопаді 2021 року в декількох країнах Південної Африки, включаючи Ботсвану, Лесото, Мозамбік.

Нагадаємо, 26 листопада у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Через занепоєння новий варіантом коронавірусу Євросоюз закликав заборонити польоти з Південної Африки. Низка європейський країн прислухалися та заборонилм авіасполучення з ПАР. Увечері Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву “Омікрон".

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