Гол Довгого приніс "Львову" мінімальну перемогу над "Маріуполем"

Підопічні Маркевича не можуть перемогти на своєму полі з останнього матчу минулого сезону.

"Львів" отримав виїзну перемогу над "Маріуполем" в стартовому поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком - 0:1.

Єдиний гол поєдинка забив на 62 хвилині Олексій Довгий. Сергій Політило пробивав зі штрафного, м'яч потрапив у стінку і від неї зрикошетив до Довгого, який головою відправив його в сітку воріт Микити Турбаєвського.

Господарі поля намагалися нав'язати боротьбу супернику, але все спроби були марними.

Підопічні Остапа Маркевича продовжили свою жахливу програшну серію в УПЛ до семи поєдинків.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола. Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст-1925".

"Львів" набрав 16 очків та займає 10 позицію турнірної таблиці, "Маріуполь" розташовується на останньому місці з 7 очками.

У наступному турі "Львів" зіграє з донецьким "Шахтарем", а "Маріуполь" зустрінеться з "Десною".

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