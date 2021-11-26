“Укрзалізниця” спростила продаж квитків на електрички

Пасажирам регіональних поїздів більше не потрібно стояти в черзі до каси.

“Укрзалізниця” надала можливість пасажирам електричок купувати проїзні документи без оформлення бланків замовлення, які раніше слід було обмінювати на квитки в касі вокзалу.

Про це повідомили у п’ятницю, 26 листопада, у пресслужбі компанії.

“Раніше пасажири при купівлі квитків на такі поїзди через офіційний сайт отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Пасажири з бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд”, - нагадали в “Укрзалізниці”.

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Вирішивши низку технічних питань, в компанії спростили цей процес, скасувавши оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на на всі потяги нового графіка руху, який починає діяти від 12 грудня 2021 року.

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