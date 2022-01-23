Президент Армении подал в отставку: причина

Он пожаловался, что на своем посту не может влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил о решении уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении на его сайте.

По его словам, такое решение связано с "отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику" в " период нынешнего национального кризиса".

"У нас парадоксальная ситуация, когда президент должен быть гарантом государственности, не имея реального инструмента (влияния на власть — Ред.)", — отметил Саркисян.

Он пожаловался, что на своем посту не может влиять на вопросы войны или мира, наложить вето на законы, считающие нецелесообразными для государства и народа.

По словам Саркисяна, в Армении существуют некие политические группы, чьей мишенью он стал.

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", — заявил Саркисян.

Напомним, что после референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Саркисян был избран президентом в 2018 году.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт на границе Азербайджана и Армении с новой силой разразился 16 ноября 2021 года.

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