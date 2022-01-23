В Мали в результате обстрела погиб французский солдат, еще 9 ранены

В Мали в результате обстрела погиб французский солдат, еще 9 ранены

Французские войска присутствуют в Мали с 2013 года и сражаются с исламскими экстремистами.

Французский солдат погиб во время минометного обстрела военной базы в Мали. Еще девять бойцов получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

24-летний артиллерист Александр Мартин участвовал во французской военной операции "Бархан". Мартин был тяжело ранен и впоследствии скончался. Еще девять солдат получили легкие ранения.

В ответ французские войска применили вертолеты, чтобы "нейтрализовать террористов, открывших огонь".

Президент Макрон выразили соболезнования семье и близким погибшего. Также он подтвердил решимость Франции и ее партнеров продолжать борьбу с терроризмом в регионе.

Французские войска присутствуют в Мали с 2013 года и сражаются с исламскими экстремистами. Также военные контингенты Франции есть в Чаде, Нигере, Буркина-Фасо и Мавритании.

Напомним, что в ЦАР в реку упал российский вертолет с "вагнеровцами".

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