В Мали в результате обстрела погиб французский солдат, еще 9 ранены

Французские войска присутствуют в Мали с 2013 года и сражаются с исламскими экстремистами.
Французский солдат погиб во время минометного обстрела военной базы в Мали. Еще девять бойцов получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
24-летний артиллерист Александр Мартин участвовал во французской военной операции "Бархан". Мартин был тяжело ранен и впоследствии скончался. Еще девять солдат получили легкие ранения.
В ответ французские войска применили вертолеты, чтобы "нейтрализовать террористов, открывших огонь".
Президент Макрон выразили соболезнования семье и близким погибшего. Также он подтвердил решимость Франции и ее партнеров продолжать борьбу с терроризмом в регионе.
Французские войска присутствуют в Мали с 2013 года и сражаются с исламскими экстремистами. Также военные контингенты Франции есть в Чаде, Нигере, Буркина-Фасо и Мавритании.
Напомним, что в ЦАР в реку упал российский вертолет с "вагнеровцами".
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