В ЦАР в реку упал российский вертолет с "вагнеровцами" — СМИ

В ЦАР в реку упал российский вертолет с "вагнеровцами" — СМИ

Местные жители помогли россиянам выбраться на берег.

В столице Центральноафриканской Республики, городе Банги произошла авария вертолета российского ПВК, упавшего в реку.

Об этом сообщает Corbeau News Centrafrique. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Отмечается, что пилот пытался избежать падения на здания и решил направить вертолет в сторону реки Убанги. На борту вертолета находились российские инструкторы. Местные жители помогли экипажу выбраться на берег. Сколько именно людей находилось на борту, пока не известно. Вертолет после падения затонул.

Как сообщает "Centrafriquenews", причиной аварии могла бы стать техническая неисправность или плохая погода.

Власти ЦАР и Россия пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, что власти африканского государства Мали, потерявшие контроль над северными регионами страны, пригласили "для борьбы с террористами" российскую частную военную компанию. Как известно, "вагнеровцы" уже действуют в соседней Ливии, а также в Судане и ЦАР.

Ранее СМИ обнародовали доказательства военного присутствия "вагнеровцев" в Ливии.

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