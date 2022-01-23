"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ и сократил отставание от лидера

"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ и сократил отставание от лидера

"Красные" обыграли "Кристал Пэлас".

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде победил "Кристал Пэлас" – 1:3 .

Счет матча на 8-й минуте открыл Верджил ван Дейк. Впоследствии Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество команды Клоппа.

После перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Одсонна Эдуара, но в конце матча Фабиньо реализовал пенальти и восстановил комфортное преимущество своей команды.

"Ливерпуль" сократил оттаивание от лидера турнирной таблицы "Манчестер Сити" до девяти очков. "Кристал Пэлас" имеют 24 очка и находятся на 13 позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Лестером2" 10 февраля "Кристал Пэлас" встретится днем раньше с "Норвичем".

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