Астрологічний прогноз на 2 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день боротьби з агресією – як зовнішньою, так і внутрішньою. Особливою сильною вона буде у першій половині дня, а по обіді, на щастя, піде на спад. Важливо стримувати себе, не даючи емоціям вирватися на волю і дати їм зіпсувати як свій настрій, так і взаємини з оточенням.

Символ дня: барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: жовтий, лимонний.

Щасливі камені дня: карнеол, джеспіліт, пірит.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби дня — особливо якщо вони пов'язані з головним болем — можуть затягнутися надовго, до того ж вони будуть важко піддаватися лікуванню, тому зволікати з ним не варто. Варто також уникати серйозних фізичних навантажень, включаючи спортивні: вони можуть не найкраще позначитися на самопочутті.

Афоризм дня: "Обережність — найстарше дитя мудрості" (Віктор Гюго).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: одружуватися небажано – молодята навряд чи вживуться одне з одним. Не варто також з'ясовувати стосунки з коханою людиною – можна серйозно посваритись.

Містика дня: можна знімати пороблення на самотність.

Табу дня: розлита олія може стати поганою прикметою.

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