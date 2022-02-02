Скандал в "СН" і новий підваріант "Омікрона". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав нардепа Олександра Трухіна вийти з "СН" на тлі появи нових даних щодо серпневої ДТП за його участю, в якій постраждали шестеро людей. Читати далі –>
- Новий підваріант штаму COVID-19 "Омікрон", відомий як BA.2 або "Стелс", виявили вже у 57 країнах світу. Читати далі –>
- Міністр оборони США Ллойд Остін у лютому вирушить до Європи, щоб зустрітися з союзниками в НАТО на тлі ескалації з боку Росії конфлікту з Україною. Читати далі –>
- Bloomberg дізнався, що США готові обговорити надання Росії можливості переконатися у відсутності крилатих ракет "Томагавк" (Tomahawk) на таємних базах НАТО в Румунії та Польщі. Читати далі –>
- У столиці Еквадору Кіто внаслідок зсуву, викликаного потужною повінню, загинули щонайменше 24 людини, а ще 48 - постраждали. Десятки місцевих жителів оголошені зниклими безвісти. Читати далі –>