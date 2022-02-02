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Скандал в "СН" и новый подвариант "Омикрона". Пять новостей, которые вы могли проспать

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Скандал в "СН" и новый подвариант "Омикрона". Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепа Александра Трухина выйти из "СН" на фоне появления новых данных по августовскому ДТП с его участием, в котором пострадали шесть человек. Читать дальше –>
  • Новый подвариант штамма COVID-19 "Омикрон", известный как BA.2 или "Стелс", был обнаружен в 57 странах мира. Читать дальше –>
  • Министр обороны США Ллойд Остин в феврале отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками в НАТО на фоне эскалации со стороны России конфликта с Украиной. Читать дальше –>
  • Bloomberg узнал, что США готовы обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии крылатых ракет "Томагавк" на тайных базах НАТО в Румынии и Польше. Читать дальше –>
  • В столице Эквадора Кито в результате оползня, вызванного мощным наводнением, погибли по меньшей мере 24 человека, а еще 48 — пострадали. Десятки местных жителей объявлены пропавшими без вести. Читать дальше –>
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