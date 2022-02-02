День ангела 2 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 2 лютого святкують свій День Ангела.

2 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 7 імен: Єфим, Лаврентій, Захар, Лев, Павло, Римма і Інна.

Чоловічі імена 2 лютого

Єфим

Ім’я походить від давньогрецького слова, яке означає “доброзичливий”. В дитинстві Єфим має надто чутливу нервову систему, але через це відрізняється артистичністю. Вміє розташовувати до себе людей, легко знаходить друзів. В дорослому віці Єфим стає працьовитим і впертим. Домагається всього своїми власними силами. Не любить далеких відряджень, адже дуже сильно прив’язаний до дому. Цікаві факти про ім’я Єфим: в міру ревнивий чоловік, який нічого не жаліє для своєї сім’ї.

Лаврентій

Прийшло до нас з латинської мови, означає “походить з Риму”. З дитинства Лаврентій відрізняється сильним та непохитним характером. Наділений хоробрістю, відповідальністю, витривалістю. Але за маскою серйозності ховається емоційна особистість. В дорослому віці Лаврентій стає чесним чоловіком, який цінує вірність і щирість у відносинах. Досить сильно розвинений інтелектуально. Цікаві факти про ім’я Лаврентій: вроджений лідер, який може вирішити будь-яку проблему.

Захар

Ім’я має давньоєврейські корені і перекладається як “божа пам’ять”. В дитинстві Захар найбільше любить бавитися з конструкторами. Веде себе тихо і зосереджено. Турботливо ставиться до людей та тварин. В дорослому віці Захар відрізняється надзвичайно добрим характером. Гостинно і товарисько зустрічає друзів в себе вдома. Цікаві факти про ім’я Захар: може пізно одружитися, в сім’ї часто головною залишається дружина.

2 лютого свої іменини святкують Єфим, Лаврентій, Захар, Лев, Павло / pixabay.com

Лев

Існує кілька версій походження імені. За однією воно прийшло до нас з німецької мови і означає “лев”. За іншою це грецьке ім’я, яке також перекладається як “цар звірів”. З дитинства Лев відрізняється добротою та сміливістю. При загостренні будь-якого конфлікту намагається вести себе врівноважено. В дорослому віці Лев дуже цілеспрямований. А тому в житті його часто чекають слава та визнання. В роботі часто досягають висот. Цікаві факти про ім’я Лев: в спілкуванні справедливий та ласкавий, бажає захистити всіх скривджених.

Павло

Ім’я Павло прийшло до нас з Давнього Риму і означає “молодший”. В дитинстві Павло допитливий і слухняний хлопчик, який ввічливо спілкується зі старшими. Любить допомагати по дому та доглядати молодших братиків і сестричок. В дорослому віці Павло стає потайливим. Рідко розповідає про свої цілі чи проблеми. Не помічає, що твориться навколо. Цікаві факти про ім’я Павло: може стати справжнім другом, який завжди дасть слушну пораду.

Жіночі імена 2 лютого

Римма

Перекладається з давньоєврейської мови як “яблучко”. Ще з дитинства Римма відрізняється здатністю легко встановлювати контакт з будь-якою людиною. Вона знає як краще себе поводити і що сказати. В дорослому віці Римма стає спостережливою та хитрою. Ці риси характеру надзвичайно допомагають їй в роботі. Цікаві факти про ім’я Римма: яскрава жінка, яка з легкістю завойовує чоловіків.

2 лютого свій день ангела святкують Римма та Інна / pixabay.com

Інна

Існує дві версії появи імені. За першою воно прийшло до нас з латинської мови і означає “текти”. За іншою це жіноча форма чоловічого імені. Саме так звали одного зі скіфів-християн. В дитинстві Інна має складний характер, часто вперта. Дівчинка нетерпляча і схильна до неординарних вчинків. В дорослому віці стає непосидючою та рухомою. Завжди шукає нових пригод. Цікаві факти про ім’я Інна: жінка володіє сильним характером, у той же час досить неконфліктна особистість.