Тисяча за вакцинацію: скільки грошей витратили українці на ліки

Тисяча за вакцинацію: скільки грошей витратили українці на ліки

Медпрепарати можуть купити українці, яким понад 60 років.

Протягом останнього тижня українці витратили на ліки понад 88 мільйонів гривень за програмою "єПідтримка".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Загалом від початку запуску програми "єПідтримка" українцям перерахували 7,35 мільярда гривень. З них витратили майже 2 мільярди гривень.

Слід зуважити, що придбати ліки за програмою можуть громадяни віком від 60 років. Купити можна будь-які препарати за рецептом лікаря або без нього як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках. Пенсіонери не зможуть придбати дієтичні добавки, косметичні засоби та медичне приладдя.

Як повідомлялося, в Україні розширять перелік тих, кому дозволять купувати ліки за "ковідну" тисячу. В Україні особи з інвалідністю першої групи зможуть також витратити тисячу за вакцинацію.

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