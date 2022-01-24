“Тисяча за вакцинацію”: що не можна буде купити в аптеці

“Тисяча за вакцинацію”: що не можна буде купити в аптеці

“Тисячу за вакцинацію”, або як її встигли охрестити в народі “тисячу Зеленського”, з 24 січня пенсіонери можуть витратити на придбання ліків. ТСН.ua дізнався, чи всі аптечні товари можна купити в рамках програми “Підтримка за вакцинацію від COVID-19”.

“Тисяча від Зеленського”: що потрібно знати

Насамперед, тепер "тисячу за вакцинацію" можна витратити на придбання ліків в будь-яких аптечних закладах, а також онлайн-аптеках. Умови прості: людині повинно бути 60+ років, а за товари потрібно заплатити за допомогою спеціальної банківської карти “єПідтримка”.

Купувати можна будь-які дозволені на території України ліки за рецептом лікаря або без нього.

В Мінекономіки заявили, що в банку перевірятимуть вік людини, яка хоче купити ліки. При цьому час оформлення спеціальної картки і отримання “тисячі Зеленського” значення не має, головне, щоб на момент проведення операції пенсіонеру було 60 років.

“Тисяча за вакцинацію”: які товари пенсіонери купити не зможуть?

Як пише “На пенсії” в Мінфіні попереджають, що “ковідну тисячу” можна буде витратити не на всі товари, які є в аптеці, а лише на ліки. Пенсіонери не зможуть придбати: