"Тысяча за вакцинацию": что нельзя будет купить в аптеке

"Тысяча за вакцинацию": что нельзя будет купить в аптеке

"Тысячу за вакцинацию", или как ее успели окрестить в народе "тысячу Зеленского", с 24 января пенсионеры могут потратить на приобретение лекарства. ТСН.ua узнал, можно ли все аптечные товары купить в рамках программы “Поддержка за вакцинацию от COVID-19”.

"Тысяча от Зеленского": что нужно знать

В первую очередь, теперь "тысячу за вакцинацию" можно потратить на приобретение лекарства в любых аптечных заведениях, а также онлайн-аптеках. Условия просты: человеку должно быть 60+ лет, а за товары нужно заплатить с помощью специальной банковской карты "єПідтримка".

Покупать можно любые разрешенные на территории Украины лекарства по рецепту или без него.

В Минэкономики заявили, что в банке будут проверять возраст человека, желающего купить лекарства. При этом время оформления специальной карточки и получения тысячи Зеленского значения не имеет, главное, чтобы на момент проведения операции пенсионеру было 60 лет.

"Тысяча за вакцинацию": какие товары пенсионеры купить не смогут?

Как пишет "На пенсии" в Минфине предупреждают, что "ковидную тысячу" можно будет потратить не на все товары, которые есть в аптеке, а только на лекарства. Пенсионеры не смогут приобрести: