В Україні здорожчали пластикові пакети: скільки тепер коштують

В Україні здорожчали пластикові пакети: скільки тепер коштують

Найдешевша торбинка обійдеться у дві гривні.

Від 1 лютого українські магазини мають встановити мінімальні ціни на пластикові пакети: до цього їх зобов'язав уряд.

Про це розповіли у випуску ТСН.Ранок 1 лютого.

Тепер торбинки коштуватимуть щонайменше дві-три гривні. Усе залежатиме від того, чи мають вони ручки та бокові складки. Новації стосуватимуться пластикових мішечків, товщина стінок яких понад 50 мікрометрів. Йдеться про цупкі пакети, що продаються на касі супермаркетів.

Від 1 лютого 2022 року мінімальні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Щодо популярних так званих "маєчок", то розповсюджувати їх заборонять уже на початку весни. Згодом з обігу повинні зникнути усі поліетиленові пакети, крім біо-розкладних.

Магазини мають встановити мінімальні ціни на пластикові пакети | Новини України

"Постанова кабміну встановлює ціни на великі пакети 7-15 кілограмів, а не е тільки на надтонкі чи надлегкі. Тому що "маєчки" від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження", - розповів т.в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Нагадаємо, 10 грудня 2021-го в Україні почала діяти заборона безоплатного поширення майже всіх пластикових пакетів, за винятком біорозкладних, а також торбинок для риби, м'яса, молочних продуктів чи крупи. За три місяці так звані "маєчки" взагалі мають зникнути з супермаркетів.