В Украине подорожали пластиковые пакеты: сколько теперь стоят

В Украине подорожали пластиковые пакеты: сколько теперь стоят

Самая дешевая сумка обойдется в две гривны.

С 1 февраля украинские магазины должны установить минимальные цены на пластиковые пакеты: к этому их обязало правительство.

Об этом рассказали в выпуске ТСН.Ранок 1 февраля.

Теперь сумки будут стоить как минимум две-три гривны. Все зависит от того, имеют ли они ручки и боковые складки. Новации будут касаться пластиковых мешочков, толщина стен которых более 50 микрометров. Речь идет о плотных пакетах, продаваемых на кассе супермаркетов.

С 1 февраля 2022 года минимальные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров составят :

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Что касается популярных так называемых "маечек", то распространять их запретят уже в начале весны. Впоследствии из обращения должны исчезнуть все полиэтиленовые пакеты, кроме биораскладных.

Магазины должны установить минимальные цены на пластиковые пакеты | Новости Украины

"Постановление кабмина устанавливает цены на крупные пакеты 7-15 килограммов, а не только на сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что "маечки" от 9 марта будут запрещены для распространения", — рассказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Напомним, 10 декабря 2021-го в Украине начал действовать запрет безвозмездного распространения почти всех пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых, а также сумок для рыбы, мяса, молочных продуктов или крупы. За три месяца так называемые "маечки" вообще должны исчезнуть из супермаркетов.