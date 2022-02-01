В Одесі директора підприємства судитимуть за розкрадання коштів на ремонті COVID-відділення

В Одесі директора підприємства судитимуть за розкрадання коштів на ремонті COVID-відділення

Обвинувачений вніс до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості.

Підрядника, який ремонтував ковідне відділення лікарні у Київському районі Одеси, звинуватили у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, підприємство повинно було відремонтувати фасад та здійснити внутрішнє опорядження приміщень лікарні. Директор фірми вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві дані. Насправді ремонт не був виконаний у повному обсязі.

В прокуратурі зазначили, що підрядники не завершили шпаклювання та штукатурення поверхонь, завищили дані про утеплення фасадів та заміну карнизних звісів.

В результаті державі було завдано шкоди у розмірі 340 тисяч гривень. Керівнику підрядного підприємства висунули звинувачення за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Новини України: ДФС розслідує розкрадання бюджету Києва та держави на 160 мільйонів гривень

Раніше стало відомо, що в Одеській області чиновників викрили на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19. Посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради привласнили майже 30% коштів, виділених у березні 2020 року на закупівлю спецодягу.

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