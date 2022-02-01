Тысяча за вакцинацию: сколько денег потратили украинцы на лекарства

Тысяча за вакцинацию: сколько денег потратили украинцы на лекарства

Медпрепараты могут купить украинцы старше 60 лет.

В течение последней недели украинцы потратили на лекарства более 88 миллионов гривен по программе "єПідтримка".

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В общем с начала запуска программы "єПідтримка" украинцам перечислили 7,35 миллиарда гривен. Из них потратили около 2 миллиардов гривен.

Следует отметить, что купить лекарства по программе могут граждане в возрасте от 60 лет. Купить можно любые препараты по рецепту врача или без него как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках. Пенсионеры не смогут приобрести диетические добавки, косметические средства и медицинские принадлежности.

Как сообщалось, в Украине расширят перечень тех, кому разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу. В Украине лица с инвалидностью первой группы могут также потратить тысячу за вакцинацию.

Читайте также: