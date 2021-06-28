Зеленський підписав закон про "податок на Google"

Великі іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, ухвалений Верховною Радою 3 червня. Він зобов'яже інтернет-гігантів, таких як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України", — йдеться в повідомленні.

Автори закону переконують, що це дасть змогу збільшити надходження до держбюджету від ПДВ. Зазначається, що такі правила оподаткування діють у багатьох державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо.

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Іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість. Реєстрація відбуватиметься за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем.

Також від ПДВ звільнили операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів в Інтернеті, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення не потребує участі людини.

Крім того, від 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Зазначимо, дія закону торкнеться таких гігантів, як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg та інших, але не застосовуватиметься до простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ведення податку на додану вартість (ПДВ) на цифрові послуги світових техногігантів, як Google, Facebook та Netflix та інших, принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік.

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