Хорватія - Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на стадіоні "Паркен" у Копенгагені.

У понеділок, 28 червня, збірні Хорватії та Іспанії позмагаються за путівку до чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Паркен" у Копенгагені (Данія). Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Хорватія - Іспанія.

Переможець матчу Хорватія - Іспанія в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Франція - Швейцарія. Це буде перший чвертьфінальний поєдинок, він відбудеться 2 липня (19:00) у Санкт-Петербурзі.

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Хорватія вийшла в 1/8 фіналу з другого місця в групі D. Команда Златко Даліча програла Англії (0:1) зіграла внічию з Чехією (1:1) і перемогла Шотландію (3:1).

Іспанія пробилася до плейоф з другого місця в групі E. Піренейці зіграли внічию з Швецією (0:0) і Польщею (1:1), а потім знищили Словаччину (5:0).

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