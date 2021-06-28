Хорватия - Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

В понедельник, 28 июня, сборные Хорватии и Испании поборются за путевку в четвертьфинал Чемпионата Европы-2020.

Поединок состоится на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания). Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия - Испания.

Победитель матча Хорватия - Испания в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Франция - Швейцария. Это будет первый четвертьфинальный поединок, он состоится 2 июля (19:00) в Санкт-Петербурге.

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Хорватия вышла в 1/8 финала со второго места в группе D. Команда Златко Далича проиграла Англии (0:1) сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Шотландию (3:1).

Испания пробилась в плей-офф со второго места в группе E. Пиренейцы сыграли вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), а затем уничтожили Словакию (5:0).

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