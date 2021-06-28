Взрывы в Врбетице: Чехия требует от России компенсацию

Размер убытков чешская сторона оценила в 650 млн крон (примерно $ 30,5 млн).

Чехия требует от России возместить ущерб за взрывы на военных складах в Врбетице, которые произошли в 2014 году.

Об этом заявил глава МИД страны Мартин Смолек, информирует iDNES.

Смолек передал послу России Александру Змиевском дипломатическую ноту с требованием компенсации. Размер убытков чешская сторона оценила в 650 млн крон (примерно $30,5 млн).

Также министр заявил в понедельник российскому послу, что включение Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях и договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Министерство внутренних дел Чехии уже подготовило законопроект о распределении компенсации. Деньги планируют распределить между муниципалитетами и отдельными физическими лицами, проживающими вблизи складов с боеприпасами. Каждый житель, включая детей, в пяти муниципалитетах может получить право на определенную сумму.

Новости мира: Чехия требует от России компенсацию за взрывы на военных складах

Напомним, что дипломатический скандал между странами разразился в апреле. В Праге заявили, что российская агентура подорвала чешские склады оружия семь лет назад. В ответ на это выслали 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.

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