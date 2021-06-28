Вибухи у Врбетіце: Чехія вимагає від Росії компенсацію

Розмір збитків чеська сторона оцінила у 650 млн крон (приблизно $30,5 млн).

Чехія вимагає від Росії компенсувати збитки за вибухи на військових складах у Врбетіце, які сталися у 2014 році.

Про це заявив глава МЗС країни Мартін Смолек, інформує iDNES.

Смолек передав послу Росії Олександрові Змієвському дипломатичну ноту з вимогою компенсації. Розмір збитків чеська сторона оцінила у 650 млн крон (приблизно $30,5 млн).

Також міністр заявив у понеділок російському послу, що включення Чехії до списку "недружніх" держав є порушенням міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні відносини та Договіру про дружні відносини та співробітництво.

Міністерство внутрішніх справ Чехії уже підготувало законопроєкт про розподіл компенсації. Гроші планують розподілити між муніципалітетами й окремими фізичними особами, які проживали поблизу складів з боєприпасами. Кожен мешканець, включаючи дітей, у п’яти муніципалітетах може отримати право на певну суму.

Новини світу: Чехія вимагає від Росії компенсацію за вибухи на військових складах

Нагадаємо, що дипломатичний скандал між країнами вибухнув в квітні. У Празі заявили, що російська агентура підірвала чеські склади зброї сім років тому. У відповідь на це вислали 18 російських дипломатів. Москва в свою чергу оголосила персонами нон грата 20 працівників чеського посольства.

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