В Одесі на концерті Басти побилися фанатки

Скандальний російський репер інцидент проігнорував.

В Одесі на концерті скандального російського репера Басти побилися дівчата.

Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

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Конфлікт стався в VIP-зоні. Одна з дівчат, що сиділа за столом, попросила присісти іншу, яка закривала собою вид на сцену. Фанатка відмовила, за що її облили водою. Облита дама у відповідь облила свою кривдницю з келиха. Потім вона завдала шанувальниці репера, яка сиділа, кілька ударів.

Бійка завершилася сльозами дівчини, якій перекрили перегляд концерту. Сам Баста, за словами очевидців, не відреагував на цю ситуацію.

Нагадаємо Василь Вакуленко (Баста) потрапив в "чорний список" Мінкульту в січні 2018 року.

Але згодом артисту-українофобу був дозволений в'їзд в Україну. Так, 31 серпня 2020 року на адресу Мінкульту надійшов лист від СБУ про зняття заборони в'їзду на територію України і виключення з переліків осіб, які представляють загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленко. Після чого репера і виключили з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

При цьому в Києві охорона Басти накинулися на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері ресторану і не впустила українця всередину.

Що стосується його прихильників, то раніше дочка судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової Анастасія захистила російського виконавця Басту і заявила, що "потрібно заспокоїтися, тому що Крим вже не український". Це викликало невдоволення в українців і дівчина вибачилася за свої заяви, сказавши, що "вона не знала про політичні погляди Басти".

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