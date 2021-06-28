В Одессе на концерте Басты подрались фанатки

Скандальный российский рэпер инцидент проигнорировал.

В Одессе на концерте скандального российского рэпера Басты подрались девушки.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

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Конфликт произошел в VIP-зоне. Одна из девушек, сидящая за столом, попросила присесть другую, которая закрывала собой вид на сцену. Фанатка отказала, за что ее облили водой. Облитая дама в ответ облила свою обидчицу из бокала. Затем она нанесла сидящей за столом поклоннице рэпера несколько ударов.

Драка завершилась слезами девушки, которой перекрыли просмотр концерта. Сам Баста, по словам очевидцев, не отреагировал на эту ситуацию.

Напомним Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в января 2018 года.

Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину. Так, 31 августа 2020 в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечни лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко. После чего рэпера и исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

При этом в Киеве охрана Басты набросились на украинца из-за фразу о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, который выступал в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла двери ресторана и не впустила украинца вовнутрь.

Что касается его сторонников, то ранее дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия защитила российского исполнителя Басту и заявила, что "нужно успокоиться, потому что Крым уже не украинский". Это вызвало недовольство в украинцев и девушка извинилась за свои заявления, сказав, что "она не знала о политических взглядах Басты".

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