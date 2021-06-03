Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування Google, Facebook та Netflix

Оподаткування інтернет-гігантів має принести до бюджету України мільярди гривень на рік.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який зобов'яже інтернет-гігантів, як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету.

Документ підтримали 283 нардепи, передає пресслужба Ради.

Згідно із законопроєктом, міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевій рекламі, будуть платити податки в Україні, зокрема податок на додану вартість (ПДВ).

Закон спрямований на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, а також на створення умов для ефективного і необтяжливого адміністрування процедур, повʼязаних зі сплатою податку.

Документ виключає норму з Податкового кодексу, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Також звільнено від оподаткування ПДВ електронні послуги доступу до освітніх (навчальних) ресурсів.

Як повідомляв голова Мінкульту Олександр Ткаченко, зокрема оподатковуватимуться такі послуги:

постачання зображень або текстів, зокрема фотографій, електронних книжок і журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів;

надання в користування хмарних технологій;

постачання (передавання прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення й електронного обладнання;

надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках і в інших електронних ресурсах.

Зазначимо, дія закону торкнеться таких гігантів, як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg та інших, але не застосовуватиметься до простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

Нагадаємо:

Верховна Рада 17 лютого ухвалила законопроєкт про "податок на Google" в першому читанні . У документі прописали обов’язок "сервісів електронної комерції" сплачувати ПДВ.

. У документі прописали обов’язок "сервісів електронної комерції" сплачувати ПДВ. Введення податку на додану вартість (ПДВ) на цифрові послуги світових техногігантів, як Google, Facebook та Netflix та інших, принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік, вважає міністр культури Олександр Ткаченко. Існує несправедливість в тому, що українські технологічні компанії, надаючи електронні послуги українцям, сплачують ПДВ, а великі іноземні міжнародні компанії – ні, хоча і ті й інші працюють та заробляють кошти в Україні.

Новини України: Google зобов'яжуть платити податок в український бюджет, у парламенті готують закон

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