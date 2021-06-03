Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування Google, Facebook та Netflix

Оподаткування інтернет-гігантів має принести до бюджету України мільярди гривень на рік.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який зобов'яже інтернет-гігантів, як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету.
Документ підтримали 283 нардепи, передає пресслужба Ради.
Згідно із законопроєктом, міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України і заробляють на мережевій рекламі, будуть платити податки в Україні, зокрема податок на додану вартість (ПДВ).
Закон спрямований на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, а також на створення умов для ефективного і необтяжливого адміністрування процедур, повʼязаних зі сплатою податку.
Документ виключає норму з Податкового кодексу, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок. Також звільнено від оподаткування ПДВ електронні послуги доступу до освітніх (навчальних) ресурсів.
Як повідомляв голова Мінкульту Олександр Ткаченко, зокрема оподатковуватимуться такі послуги:
- постачання зображень або текстів, зокрема фотографій, електронних книжок і журналів;
- постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор;
- надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів;
- надання в користування хмарних технологій;
- постачання (передавання прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення й електронного обладнання;
- надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках і в інших електронних ресурсах.
Зазначимо, дія закону торкнеться таких гігантів, як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg та інших, але не застосовуватиметься до простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.
Нагадаємо:
- Верховна Рада 17 лютого ухвалила законопроєкт про "податок на Google" в першому читанні. У документі прописали обов’язок "сервісів електронної комерції" сплачувати ПДВ.
- Введення податку на додану вартість (ПДВ) на цифрові послуги світових техногігантів, як Google, Facebook та Netflix та інших, принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік, вважає міністр культури Олександр Ткаченко. Існує несправедливість в тому, що українські технологічні компанії, надаючи електронні послуги українцям, сплачують ПДВ, а великі іноземні міжнародні компанії – ні, хоча і ті й інші працюють та заробляють кошти в Україні.