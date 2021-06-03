Рада приняла законопроект о налогообложении Google, Facebook и Netflix

Налогообложение интернет-гигантов должно принести в бюджет Украины миллиарды гривен в год.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, как Google, Facebook и Netflix, платить налоги в украинский госбюджет.
Документ поддержали 283 нардепа, передает пресс-служба Рады.
Согласно законопроекту, международные компании, работающие в информационном пространстве Украины и зарабатывающие на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности налог на добавленную стоимость (НДС).
Закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, а также на создание условий для эффективного и необременительного администрирования процедур, связанных с уплатой налога.
Документ исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет. Также освобождены от налогообложения НДС электронные услуги доступа к образовательным (учебным) ресурсам.
Как сообщал глава Минкульта Олександр Ткаченко, в частности будут облагаться следующие услуги:
- поставки изображений или текстов, в частности фотографий, электронных книг и журналов
- поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;
- предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
- предоставление в пользование облачных технологий;
- поставки (передачи прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;
- предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и в других электронных ресурсах.
Отметим, действие закона коснется таких гигантов, как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и других, но не будет применяться к простому пользователя соцсетей и поисковых сервисов.
Напомним:
- Верховная Рада 17 февраля приняла законопроект о "налоге на Google" в первом чтении. В документе прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.
- Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на цифровые услуги мировых техно-гигантов, как Google, Facebook и Netflix и других, принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год, считает министр культуры Александр Ткаченко. Существует несправедливость в том, что украинские технологические компании, предоставляя электронные услуги украинском, платят НДС, а крупные иностранные международные компании — нет, хотя и те и другие работают и зарабатывают средства в Украине.