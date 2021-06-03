Рада приняла законопроект о налогообложении Google, Facebook и Netflix

Налогообложение интернет-гигантов должно принести в бюджет Украины миллиарды гривен в год.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, как Google, Facebook и Netflix, платить налоги в украинский госбюджет.

Документ поддержали 283 нардепа, передает пресс-служба Рады.

Согласно законопроекту, международные компании, работающие в информационном пространстве Украины и зарабатывающие на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности налог на добавленную стоимость (НДС).

Закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, а также на создание условий для эффективного и необременительного администрирования процедур, связанных с уплатой налога.

Документ исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет. Также освобождены от налогообложения НДС электронные услуги доступа к образовательным (учебным) ресурсам.

Как сообщал глава Минкульта Олександр Ткаченко, в частности будут облагаться следующие услуги:

поставки изображений или текстов, в частности фотографий, электронных книг и журналов

поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий;

поставки (передачи прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и в других электронных ресурсах.

Отметим, действие закона коснется таких гигантов, как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и других, но не будет применяться к простому пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

Напомним:

Верховная Рада 17 февраля приняла законопроект о "налоге на Google" в первом чтении . В документе прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

. В документе прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС. Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на цифровые услуги мировых техно-гигантов, как Google, Facebook и Netflix и других, принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год, считает министр культуры Александр Ткаченко. Существует несправедливость в том, что украинские технологические компании, предоставляя электронные услуги украинском, платят НДС, а крупные иностранные международные компании — нет, хотя и те и другие работают и зарабатывают средства в Украине.

Новости Украины: Google обяжут платить налог в украинский бюджет, в парламенте готовят закон

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