Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

Крупные иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня. Он обяжет интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и Netflix, платить налоги в украинский госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины", — говорится в сообщении.

Авторы закона утверждают, что это позволит увеличить поступления в госбюджет от НДС. Отмечается, что такие правила налогообложения действуют во многих государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и тому подобное.

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Иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость. Регистрация будет проходить по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

От НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Также от НДС освободили операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в Интернете, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение не требует участия человека.

Кроме того, от 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Отметим, действие закона коснется таких гигантов, как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и других, но не будет применяться к простому пользователю соцсетей и поисковым сервисам.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что введение налога на добавленную стоимость (НДС) на цифровые услуги мировых техногигантов, как Google, Facebook и Netflix и других, принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год.

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