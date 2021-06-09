Налог на Google: будут ли гиганты платить в бюджет Украины

Миллиарды в бюджет: вслед за 20-процентным НДС Украина может обложить интернет-гигантов 15-процентным налогом на прибыль.

После многолетних дискуссий страны "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и ЕС) 5 июня объявили, что достигли договоренностей о введении 15-процентного налога на прибыль для транснациональных компаний, предоставляющих цифровые услуги.

Как только эти договоренности будут имплементированы в законодательство мировых стран, — Google, Amazon, Facebook, Viber, Apple, Netflix будут платить налоги с собственной прибыли не в бюджет государств, где зарегистрированы их офисы, а везде, где они оказывают платные услуги.

Двумя днями ранее, 3 июня, украинский парламент принял закон, который касается налогообложения интернет-гигантов — "налог на Google". Интернет-гиганты, которые предоставляют информационные услуги физическим лицам в Украине, будут вынуждены с каждой продажи заплатить 20%-й налог на добавленную стоимость. Ожидается, что за счет нового налога Украинский бюджет получит дополнительно около 3 млрд грн в год.

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После этого в сети взялись критиковать украинских законодателей — мол, те, не дождавшись решения встречи министров финансов стран G7, узаконили "налог на Google", и теперь, после появления решения, будут вынуждены все менять, чтобы гармонизировать украинское законодательство с европейским. Однако эксперты отмечают: налог, введенный Украиной, и налог, согласованный государствами-членами "Большой семерки" — совершенно разные и не противоречат друг другу.

ТСН.ua разбирался, какие налоги введут для интернет-гигантов в мире и как это отразится на кошельках украинских потребителей.

Миллиарды на спасение бюджетов после коронакризиса

Как говорится в коммюнике встречи, глобальная мировая реформа предусматривает введение налога на прибыль для интернет-гигантов. Министры финансов стран G7 договорились о минимальной ставке такого налога — она установлена на уровне 15%, чтобы отдельные страны не пытались получить преимущество, сокращая налоговую ставку.

"При успешном воплощении его в жизнь, правительства этих стран могут пополнить свою казну миллиардами долларов, которые прикроют бюджетные дыры, образовавшиеся из-за пандемии Covid-19", — говорится в коммюнике.

Эксперты утверждают, что налоговые новации стран "Большой семерки" заработают не сразу — на их внедрение в национальные законодательства может уйти не один год. Детали договоренности будут прорабатываться представителями стран "Большой двадцатки", встреча которых планируется в июле, а затем — Организацией европейского сотрудничества и развития. Только после этого страны смогут приступить к гармонизации собственного законодательства с европейским.

Идея налогообложения прибыли транснациональных корпораций на мировом уровне обсуждалась уже более 4 лет. Введение этого налога обусловлено тем, что специфика технологических компаний, которые зарегистрированы в одной стране, а деятельность ведут в другой, позволяет оптимизировать собственные налоги — не платить их в полном объеме.

Так, подавляющее большинство мировых интернет-гигантов регистрировали права на торговую марку и открывали офисы в странах с низкими ставками налогов. К примеру, по данным Reuters, таким образом корпорация Google в 2017 году вывела из-под налогообложения около 20 млрд евро, используя дочерние компании в Ирландии и Нидерландах.

"Digital Services Tax, о котором договорились страны "Большой семерки" — это аналог налога на прибыль. Его цель — налогообложение доходов международных компаний в сфере цифровой экономики в странах, где такие доходы генерируются. Сейчас они облагаются на уровне материнской компании или в странах, где действуют офисы таких компаний, а не в странах, где такие доходы зарабатываются", — объяснил в комментарии ТСН.ua налоговый юрист, партнер киевского офиса юридической компании Baker McKenzie Геннадий Войцицкий.

Повышение налогов для интернет-гигантов отразится и на клиентах корпораций, то есть на всех потребителях — компании попытаются заложить повышение налогов в стоимости собственного продукта.

Но эксперты отмечают, что налоговые изменения не означают, что стоимость подписки на Apple Music или Megogo для украинцев сразу же вырастет на те же 15%. Компании изучают конъюнктуру рынка и могут устанавливать разные цены для разных его частей. К примеру, цены в небогатой Украине могут не вырасти, тогда как в развитых странах — вырасти значительно.

Сколько Facebook и Google заплатят в Украине

В Украине в конце прошлой недели Верховная Рада приняла законопроект №4184, который с 1 января 2022 обязывает транснациональные корпорации платить налог на добавленную стоимость. Он у нас — 20%. Как объясняют специалисты, НДС и налог на прибыль, который хотят ввести страны G7, абсолютно разные как по своей сути, так и по базе налогообложения.

"НДС является косвенным налогом, который будут платить конечные потребители электронных услуг. А налог на прибыль является прямым налогом, который будет взиматься с доходов международных компаний", — говорит Геннадий Войцицкий.

Простыми словами, налогом на добавленную стоимость будут облагаться транзакции по покупке услуг украинскими пользователями. К примеру, пользователи должны заплатить НДС за покупку подписки на Netflix, Apple Music или YouTube Music, рекламы в Facebook, платных приложений в Google Play или App Store, а также за интернет-телевидения и учебные онлайн-курсы.

Как объясняет Геннадий Войцицкий, похожий налог существует более чем в 60 странах мира, в том числе и в большинстве стран ЕС. К примеру, продажи информационных услуг облагаются НДС в Великобритании, Израиле, России, а налогом на товары и услуги (аналог НДС) — в Австралии.

"В странах "Большой семерки" действуют различные системы налогообложения. Например, в США, Японии и Канаде налога на добавленную стоимость нет, а есть налог с продаж. Также действуют разные ставки налога на прибыль. Решение стран "Большой семерки" касается именно налога на прибыль, а не НДС", — объясняет в комментарии ТСН.ua экономический эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, Украине нет смысла снижать НДС до 15% для международных компаний, которые предоставляют электронные услуги, ведь налоговое законодательство стран Евросоюза и так неоднородно.

"Поскольку ЕС не имеет общего налогового законодательства, то Украина не с чем гармонизировать свое налоговое законодательство. Это касается и налогового законодательства стран "Большой семерки", где различия очень большие", — говорит Александр Хмелевский.

По мнению экономистов, отмена или уменьшение НДС для интернет-гигантов негативно отразится на украинских компаниях, предоставляющих цифровые услуги, ведь они, в отличие от иностранных, в любом случае должны закладывать НДС в цену своих услуг.

Посягнет ли Украина на процент с прибыли интернет-гигантов

Однако, по словам экспертов, в случае введения корпоративного налога на прибыль для транснациональных компаний на глобальном уровне, существует большая вероятность его введения и в Украине.

"Украине стоит следить за развитием событий на уровне стран "Большой двадцатки" и ОЭСР, и в зависимости от формата налога на прибыль для транснациональных компаний, который будет избран, решить, выгоден ли он Украине и в каком виде. Пополнение бюджетов цифровой прибылью — это новый глобальный тренд, который пришел надолго. И Украине, если она претендует на часть этого транснационального цифрового пирога, не стоит пассивно стоять в стороне", — объясняет в комментарии ТСН.ua налоговый юрист, партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Светлана Мусиенко.

Специалисты объясняют, что Украину ничто не обязывает следовать примеру ЕС и вводить у себя налог на прибыль для интернет-гигантов.

"Думаю, было бы недальновидным не воспользоваться глобальными налоговыми инициативами и, введя такой налог в Украине, получить долю в доходах глобальных компаний, особенно сгенерированных в Украине", — добавляет Геннадий Войцицкий.

По словам налогового консультанта Алексея Тройникова, поскольку Украина не входит ни в G7, ни в G20, она может присоединиться к инициативе, а может ее проигнорировать.

"Если наша страна хочет стать для транснациональных компаний этакой Мексикой с европейской пропиской, то наоборот снизит ставку корпоративного налога для них. Но это сомнительный шаг, ведь он с высокой вероятностью вызовет возмущение в ЕС", — говорит Тройников.

Сейчас, как утверждают специалисты, спрогнозировать, что будет делать Украина с налогами для транснациональных компаний, — невозможно, ведь очень многое неизвестно. Однако, видимых причин, по которым Украина не будет вводить налог на прибыль для интернет-гигантов по примеру Европы — нет. В конце концов, это вопрос на миллиарды гривен в государственный бюджет.

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