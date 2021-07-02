У Вінницькій області через чотири години після щеплення вакциною Pfizer помер чоловік

У Вінницькій області через чотири години після щеплення вакциною Pfizer помер чоловік

Точної причини смерті у МОЗ поки що не назвали.

Близько шостої години вечора п’ятниці, 2 липня, у Вінницькій області помер 47-річний чоловік. За чотири години до того він отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була одразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка. За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області, чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, – стан задовільний", - ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ уточнили, що "випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області. ДЕЦ і надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації".

Водночас у МОЗ нагадали, що вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

"За протоколами розслідування летальних випадків, що надійшли до ДЕЦ МОЗ України від регіональних груп оперативного реагування всі випадки НППІ відносяться до випадкових подій та мають лише часовий зв’язок із проведеним щепленням. Жоден з цих випадків НППІ не пов’язаний із застосуванням вакцин проти COVID-19", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації наприкінці липня можуть почати щеплювати українців американсько-німецьким препаратом Pfizer.

Новини України: у центрах масової вакцинації щеплюватимуть Pfizer вже наприкінці липня

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