Просто переплутала: в Одесі дівчина заплатила за паркування майже тисячу доларів (відео)

Просто переплутала: в Одесі дівчина заплатила за паркування майже тисячу доларів (відео)

Дівчина приїхала до аеропорту з іншого міста.

В Одесі дівчина, полетівши на курорт, залишила авто не на тій стоянці і за 16 днів їй "накапало" 26 700 гривень.

У Мережі з’явилось відео дівчини, яка поділилася сумним досвідом паркування в Одеському аеропорту.

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Дівчина вирішила залишити машину на парковці на 16 днів, поки буде відпочивати за кордоном, але не змогла зрозуміти, де яка парковка і врешті залишила машину там, де доба коштує 1440 гривень.

А на парковці навпроти тиждень коштує 600 гривень.

Як розповіла водійка, це був вихідний день, на довідковій лінії аеропорту ніхто не відповідав, на місці їй ніхто теж не допоміг, тому вона поставила авто не туди.

"Ось, що буває, коли залишаєш машину не на тій парковій. Просто переплутала", - пожалілась дівчина.

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