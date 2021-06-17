Погарячкував: під Одесою чоловік влаштував стрілянину через парковку

Господар будинку був поранений у живіт, груди і стегно.

В Одеському районі чоловік припаркував машину біля житлового будинку. Це не сподобалося господареві і той зробив автомобілісту зауваження. У відповідь 22-річний друг власника авто дістав травматичний пістолет і почав стріляти.

Як повідомляє прессслужба поліції Одеської області, господар будинку був поранений у живіт, груди і стегно. Правда, поранення непроникаючі.

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Стрілка затримали майже одразу. Своєї провини він не заперечує і каже, що погарячкував.

Хулігану оголосили про підозру. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Кордонній 28-річний місцевий житель помітив незнайомого хлопця, який копошився біля його машини. Чоловік вирішив, що той намагається вкрасти якусь деталь і вистрілив йому в груди з пістолета.

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