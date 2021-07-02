У Великій Британії чоловік зламав пеніс і потрапив в історію

Британець звернувся до лікаря.
40-річний пацієнт, ім’я якого не розголошується, після пристрасної ночі поскаржився лікареві. Цей випадок став першою задокументованою історією хвороби в британській медицині.
Як пише The Independent, британський медичний журнал описує перелом як ерегований пеніс, який "піддається анормальній силі вигину". Основна і найбільш поширена ознака травми - сильна припухлість, а пацієнт відчував тільки помірне напруження і набряк.
Хірург підтвердив, що у чоловіка був вертикальний розрив - три сантиметри. Це вимагало хірургічного втручання протягом 24 годин, щоб знизити ризик довгострокових ускладнень.
За даними досліджень, до 88,5% травм статевого органу у чоловіків відбувається під час статевого акту.
Нагадаємо, в іспанській Каталонії місцева жителька частково відрізала пеніс своєму начальнику, звинувативши його в зґвалтуванні.