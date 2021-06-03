В Іспанії жінка відрізала пеніс своєму начальнику-ґвалтівнику

Жінка стверджує, що протягом декількох місяців була жертвою сексуального насилля.

В іспанській Каталонії місцева жителька частково відрізала пеніс своєму начальнику, звинувативши його в зґвалтуванні.

Про це інформує El Pais.

Офіціантка одного з барів розповіла, що постійно зазнавала сексуального насилля від свого роботодавця. Проте в останній раз вирішила оборонятися. Під час спроби зґвалтування жінка схопила ніж і частково відрізала своєму кривдникові пеніс.

Її затримали за звинуваченням у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Euro Weekly News зазначає, що чоловік був арештований за звинуваченням в сексуальному насиллі. Зараз він перебуває у лікарні. Чи зуміли медики пришити на місце геніталії, поки невідомо.

За інформацією ЗМІ, ґвалтівник та його жертва — вихідці з Бангладеш.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії п'ятеро підлітків на кладовищі зґвалтували 14-річну дівчинку, після чого вона наклала на себе руки.

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