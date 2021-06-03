В Испании женщина отрезала пенис своему начальнику-насильнику

Женщина утверждает, что в течение нескольких месяцев была жертвой сексуального насилия.

В испанской Каталонии местная жительница частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании.

Об этом сообщает El Pais.

Официантка одного из баров рассказала, что постоянно подвергалась сексуальному насилию от своего работодателя. Однако в последний раз решила обороняться. При попытке изнасилования женщина схватила нож и частично отрезала своему обидчику пенис.

Ее задержали по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Euro Weekly News отмечает, что мужчина был арестован по обвинению в сексуальном насилии. Сейчас он находится в больнице. Сумели ли медики пришить на место гениталии, пока неизвестно.

По информации СМИ, насильник и его жертва — выходцы из Бангладеш.

Ранее сообщалось, что в Бельгии пятеро подростков на кладбище изнасиловали 14-летнюю девочку, после чего она покончила с собой.

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